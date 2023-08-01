Москву вновь атаковали БПЛА: один попал в тот же небоскреб, что и два дня назад

1 августа, 03:56
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Из одного из зданий Москва-сити идет дым (Фото:Соцсети)

Из одного из зданий Москва-сити идет дым (Фото:Соцсети)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА.

По его словам, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован два дня назад.

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В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Видео дня

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва

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