«Расходитесь. Здесь не на что смотреть». Грандиозный взрыв на складе со снарядами под Москвой спровоцировал волну мемов 9 августа, 15:33 В результате взрыва над Сергиевым Посадом поднялся огромный гриб (Фото:NV)

В Сергиевом Посаде Московской области в среду, 9 августа, произошел грандиозный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода.

Местные власти заявил о якобы детонации «пиротехники».

В то же время, разбросанные вокруг места происшествия снаряды свидетельствуют о том, что официальная версия является традиционной для кремлевского режима ложью, а на самом деле речь идет о взрыве на складе с боеприпасами.

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В результате происшествия, причины которого пока достоверно неизвестны, в небо над подмосковным городом поднялся огромный гриб из густых клубов серого дыма, что сразу породило в соцсетях ассоциации с испытаниями ядерной бомбы из недавнего фильма Кристофера Нолана Оппенгеймер.

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Facebook

По поводу того, кто может стоять за этим взрывом, у пользователей также уже есть своя версия.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Что касается нелепых попыток кремлевской пропаганды убедить кого-то в том, на территории стретегического завода хранилась «пиротехника», то реакцией на нее стали лишь насмешки и издевательства.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Как бы там ни было, фото и видео со взрывом и его последствиями просто не могли оставить украинцев равнодушными, и они отреагировали на все это соответствующими мемами.



Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter