«Расходитесь. Здесь не на что смотреть». Грандиозный взрыв на складе со снарядами под Москвой спровоцировал волну мемов

9 августа, 15:33
Поделиться:
В результате взрыва над Сергиевым Посадом поднялся огромный гриб (Фото:NV)

В результате взрыва над Сергиевым Посадом поднялся огромный гриб (Фото:NV)

В Сергиевом Посаде Московской области в среду, 9 августа, произошел грандиозный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода.

Читайте также:
Продолжаем «бобрить» по чуть-чуть. Как и почему произошел взрыв на оптико-механическом заводе под Москвой — Свитан

Местные власти заявил о якобы детонации «пиротехники».

В то же время, разбросанные вокруг места происшествия снаряды свидетельствуют о том, что официальная версия является традиционной для кремлевского режима ложью, а на самом деле речь идет о взрыве на складе с боеприпасами.

Видео дня

Читайте также:
Не пиротехника, а снаряды. Россиянин снял разоблачительное видео о взрыве под Москвой и быстро за это поплатился

В результате происшествия, причины которого пока достоверно неизвестны, в небо над подмосковным городом поднялся огромный гриб из густых клубов серого дыма, что сразу породило в соцсетях ассоциации с испытаниями ядерной бомбы из недавнего фильма Кристофера Нолана Оппенгеймер.

Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook

По поводу того, кто может стоять за этим взрывом, у пользователей также уже есть своя версия.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Что касается нелепых попыток кремлевской пропаганды убедить кого-то в том, на территории стретегического завода хранилась «пиротехника», то реакцией на нее стали лишь насмешки и издевательства.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/DavidSvarc2/status/1689217239386353664
https://twitter.com/allinnius/status/1689202526078308353

Как бы там ни было, фото и видео со взрывом и его последствиями просто не могли оставить украинцев равнодушными, и они отреагировали на все это соответствующими мемами.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Завод Взрыв Война России против Украины склад с боеприпасами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X