В 2022 году в России произошло рекордное число взрывов за последние десять лет — росСМИ 9 августа, 19:17 Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде (Фото:Скриншот из видео/REUTERS)

За 2022 год в России произошло 83 взрыва. Это рекордное число за последние десять лет.

Об этом сообщает российской ресурс Верстка со ссылкой на данные МЧС страны-агрессора.

В статистику МЧС за 2022 год попали взрывы жилых домов, складов, шахт, а также взрыв на Крымском мосту. Также ведомство учитывает взрывы, которые произошли в результате пожаров.

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По их данным, за год в результате взрывов погибли 55 человек, еще 10 647 человек пострадали.

Самая распространенная причина взрывов — взрывоопасный предмет, то есть бомба, ракета, мина, граната. На взрывы по такой причине пришлось 55 из 83 случаев за год.