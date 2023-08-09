Взрывная волна за секунды дошла до машины. Появилось новое видео мощного взрыва в Сергиевом Посаде — видео

9 августа, 22:20
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Российский паблик сообщает, что у водителя подозрение на сотрясение мозга (Фото:Скриншот из видео Mash/Telegram)

Российский паблик сообщает, что у водителя подозрение на сотрясение мозга (Фото:Скриншот из видео Mash/Telegram)

Российские СМИ распространяют видео, снятое с видеорегистратора машины, которая была неподалеку в момент взрыва в Сергиевом Посаде Московской области.

Соответствующее видео опубликовал российский Тelegram-канал Mash.

На видео можно увидеть, что мощная взрывная волна за секунды дошла до машины и сильно повредила ее.

Российский паблик сообщает, что у водителя подозрение на сотрясение мозга.

Видео дня

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что на данный момент известно о 60 пострадавших и одной погибшей женщине, которая скончалась в реанимации. Также есть информация о восьми пропавших без вести.

По словам чиновника страны-агрессора, сейчас продолжается разбор завалов. Повреждены объекты городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в черте города.

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Ранее в среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода.

По данным росСМИ, на этом заводе разрабатывали российский бомбардировщик нового поколения.

Также в сети появлялись видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники», как его называют пропагандисты, на самом деле был арсеналом оружия.

За 2022 год, по данным российских СМИ, в России произошло 83 взрыва. Это рекордное количество за последние десять лет.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Москва БПЛА Взрыв Дроны Московская область беспилотники

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