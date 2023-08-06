В России заявили, что БПЛА «попытался прорваться» в Москву, аэропорт Внуково приостановил работу 6 августа, 12:09 Москву все чаще атакуют БПЛА (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В воскресенье, 6 августа, российская власть заявила, что дрон «попытался прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в районе 11 часов «была попытка прорыва на Москву беспилотника», но его сбили «на подлете».

Telegram-канал Mash сообщил, что план Ковер ввели в аэропорту Внуково. 11 рейсов на вылет и 15 на прилет задержаны. Одна часть самолетов все еще кружит в небе, другая — уходит на запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево.

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30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.