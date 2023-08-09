Продолжаем «бобрить» по чуть-чуть. Как и почему произошел взрыв на оптико-механическом заводе под Москвой — Свитан

9 августа, 14:26
NV Премиум
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Оптико-механический завод в Сергиевом Посаде Московской области после взрыва (Фото:REUTERS/Stringer)

Оптико-механический завод в Сергиевом Посаде Московской области после взрыва (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, почему произошел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области.

Роман Свитан

военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Это один из немногочисленных заводов критической для российской оборонки промышленности, которые еще остались в РФ от Советского Союза.

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Один из таких заводов в районе Таганрога — единственный завод, который производит микросхемы, по крайней мере выращивает кристаллы для микросхем.

Видео дня

Один из заводов — в Сергиевом Посаде — это оптика, это те обвесы, которые появляются и на вертолетах, и на танках российских.

Потому такого рода заводы (те, до которых дотянемся) будут подвержены ударам, так как их уничтожение приведет к остановке (как минимум, по некоторым позициям) поставок на российскую оборонку.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Украина-Россия Подмосковье Дроны Радио NV Война России против Украины дроны-камикадзе дроны в Москве

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