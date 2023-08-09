Не пиротехника, а снаряды. Россиянин снял разоблачительное видео о взрыве под Москвой и быстро за это поплатился 9 августа, 13:38 Вокруг места происшествия валяются снаряды (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Версия кремлевской пропаганды по поводу взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области, ожидаемо, оказалась обыкновенным враньем.

Доказательством этому является обнародованное в соцсетях видео очевидца, свидетельствующее о том, что на самом деле речь идет не о «складе с пиротехникой», как утверждают власти РФ, а о военном арсенале.

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В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть снаряды, разбросанные вокруг места происшествия.

При этом, когда автор видео начал задавать представителям экстренных служб неудобные вопросы, его сначала прогнали, а потом и вовсе решили силой отобрать телефон с компрометирующими материалами.

В то же время, подобными кадрами делятся в соцсетях и другие местные жители.

Согласно официальным данным, в результате взрыва, причины которого пока достоверно неизвестны, пострадали более 40 человек, информации о погибших не поступало.

