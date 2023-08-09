Подорванный под Москвой завод разрабатывал бомбардировщик нового поколения — росСМИ 9 августа, 18:17 В Сергиевом Посаде Московской области в среду, 9 августа, произошел масштабный взрыв (Фото:bigkurs.ru/via REUTERS)

Завод в Сергиевом Посаде, на котором в среду, 9 августа, прогремел масштабный взрыв, участвовал в разработке российского бомбардировщика нового поколения.

Об этом сообщает российский ресурс Агентство со ссылкой на сайт госзакупок.

«Предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения Посланник», — говорится в сообщении.

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По их словам, госконтракты завода прекратили публиковаться почти сразу после начала войны — с марта 2022 года, но заключенные ранее контракты все еще доступны. Среди них — «выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: Посланник-1ОЭП/Л». Указанный срок исполнения контракта — 2027 год, стоимость работ — 69 миллионов рублей, а госзаказчик — Минобороны России.

Посланник — это дальний бомбардировщик-ракетоносец. Российский самолет, по сообщения росСМИ, спроектирован по схеме «летающее крыло», в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология «стелс»). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

В Сергиевом Посаде Московской области в среду, 9 августа, произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Российские власти заявляли, что взрыв якобы «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».

По словам очевидцев, вокруг места ЧП видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.

Позже в Сети появлялись видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.