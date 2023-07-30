Мэр Москвы заявил об «атаке украинских беспилотников»

30 июля, 04:47
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Москва (Фото:Город Москва via Facebook)

Москва (Фото:Город Москва via Facebook)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 30 июля, город якобы атаковали «украинские беспилотники».

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — заявил он.

Как пишет Telegram-канал BAZA, после атаки повреждена обшивка IQ-квартала в Москва-Сити. Пострадало офисное помещение.

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Также повреждены стёкла соседней башни.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Москва Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война России против Украины

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