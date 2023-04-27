В Вооруженных силах Дании подтвердили, что заметили российский корабль с мини-субмариной на борту рядом с местом подрыва Севпотоков 27 апреля, 23:13 Место одного из подрывов газопровода Северный поток в Балтийском море (Фото:Минобороны Дании)

Возле газопроводов Северный поток за четыре дня до взрывов находилось российское спецсудно СС-750, на борту которого есть мини-субмарина. Это подтвердили в Командовании обороны Дании, сообщает издание Information.

В датских Вооруженных силах подтвердили, что 22 сентября 2022 года с датского патрульного катера, который находился в районе к востоку от острова Борнхольм, сделали 26 фотографий российского судна СС-750. Ранее об этом сообщали журналисты.

Видео дня

СС-750

Information со ссылкой на шведского аналитика по вопросам разведки Йоакима фон Брауна пишет, что СС-750 — специальное судно, предназначенное для подводных операций. Датский эксперт аналитического центра Европа и бывший сотрудник службы военной разведки Джейкоб Каарсбо также сказал, что СС-750 «способно провести такую операцию [по подрыву газопроводов]».

Читайте также: В Дании 14 раз сообщали о подозрительных дронах возле мест взрывов на Северных потоках

OSINT-аналитик Оливер Александер отметил, что судно СС-750 оборудовано глубоководным аппаратом АС-26 проекта 1855 Приз. Он изучил публичные отчеты министерства обороны страны-агрессора РФ о работе СС-750 в сентябре и октябре 2022 года и пришел к выводу, что ни один из районов, где суда официально должны были выполнять задачи, не находится рядом с Борнхольмом.

Аппарат проекта 1855 (АС-34)

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность. Минобороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии заявили об умышленной диверсии.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.



Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

