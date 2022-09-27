В Швеции и Дании заявили, что утечки из Северных потоков были «преднамеренными действиями» 27 сентября, 23:37 Утечка газа из Северного потока-2 с датского F-16 в районе острова Борнхольм, Дания, 27 сентября 2022 года (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала утечки из газопроводов Северный поток и Северный поток-2 «преднамеренными действиями». Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время брифинга во вторник, 27 сентября, премьер подчеркнула, что три отдельных утечки стали результатом не аварии, а «преднамеренных действий». По ее словам, пока не известно, кто может за этим стоять.



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Министр энергетики Дании Дан Йоргенсен сказал, что повреждения вызваны взрывами. Поврежденные трубопроводы находятся на глубине 70−90 метров ниже уровня моря.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции также назвала повреждение газопроводов «предположительно преднамеренными действиями» и «саботажем», пишет Politico.

Вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали.



В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли два подводных взрыва.

