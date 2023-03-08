Взрывы на Северных потоках: министр обороны Германии прокомментировал сообщение СМИ о «причастности украинской группы» 8 марта, 11:31 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно воздержать от преждевременных обвинений в связи с публикацией ряда СМИ сообщений о том, что к взрывам на Северных потоках якобы причастна «проукраинская группа».

Об этом сообщает DW.

По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть также и специальной «операцией под прикрытием» — для того, чтобы позже обвинить в этом преступлении Украину.

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Министр заявил, что соседние страны, а также НАТО должны сделать все возможное, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и под водой.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщала, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода Северный поток в Балтийском море.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.