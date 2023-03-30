Тайна внутри тайны. Кто же стоит за взрывами трубопровода Nord Stream — следите за деньгами 30 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Загадка остается неразгаданной, но есть несколько историй, стоящих за главной историей, и расследование, «следующее за деньгами», которое раскрывает еще одного подозреваемого

26 сентября определенные участки двух российских трубопроводов, проложенных по дну Балтийского моря, пострадали от подводных взрывов. Поиск того, кто это сделал, превратился в геополитический «детектив». В Германии, Швеции и Дании немедленно начались расследования. А 8 февраля легендарный американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал сенсационную версию, обвинив в тайной атаке Джо Байдена, ЦРУ и Норвегию.

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Он сослался на секретный источник в американской разведке, это главный навык Херша добывать информацию, таким же образом он поразил мир много лет назад своей историей Ми Лай во Вьетнаме и скандальной статьей о пытках в тюрьме Абу-Грейб во время войны в Ираке. Сеймур Херш недавно ушел из The New York Times. Его материал в течение нескольких недель грубо игнорировался старым работодателем и основными средствами массовой информации в целом. В конце концов, сюжет усложнился еще больше, когда появились версия о других подозреваемых. Загадка остается неразгаданной, но далее следует несколько историй, стоящих за этой историей, и расследование, «следующее за деньгами», которое раскрывает еще одного подозреваемого.