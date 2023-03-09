Кто взорвал Северные потоки? The Economist анализирует все главные версии 9 марта, 13:09 Место одного из подрывов газопровода Северный поток в Балтийском море (Фото:Минобороны Дании)

Минобороны Украины и Офис президента категорически отвергают гипотезы о причастности украинской стороны к диверсиям.

The Economist напоминает, что еще до появления информации о якобы «проукраинской группе» озвучивались версии о возможной причастности России или США к подрыву Северных потоков.



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«Некоторые европейские чиновники изначально полагали, что нападение могло быть организовано Россией, которая в то время шла по пути эскалации войны в Украине и ее энергетической битвы с Европой», — напоминает The Economist. В рамках таких предположений звучали упоминания о том, что Балтийский флот, который располагает и мини-субмаринами, и водолазами, базируется в Калининграде, в 300 км от места атаки. Подрыв газопровода произошел за день до того, как Польша завершила строительство нового трубопровода для импорта норвежского газа через Данию, призванного уменьшить ее давнюю зависимость от России. А 12 октября, через две недели после теракта, Путин предупредил, что мировая энергетическая инфраструктура находится «в опасности».

В то же время Россия пыталась возложить вину на США. Ранее президент Джо Байден неоднократно предупреждал, что вторжение России в Украину «положит конец» проекту Северный поток — 2, против которого долгое время выступали США. В начале февраля 2023 года 85-летний ветеран американской журналистики Сеймур Херш опубликовал в своем блоге статью Как Америка уничтожила газопровод Северный поток. Со ссылкой на единственный «анонимный источник» он предположил, что приказ о подрыве газопроводов лично отдал президент США Джо Байден, а взрывчатку якобы установили американские водолазы. В Белом доме назвали эту информацию выдумкой, а история изобиловала фактическими и логическими ошибками, пишет The Economist.

«Ни у одной из стран, похоже, не было явного мотива для атаки», — полагают авторы материала. Они отмечают, что нанеся ущерб собственной инфраструктуре, Россия лишила бы себя в будущем рычагов влияния на Европу с учетом ее энергетических потребоностей. А американская атака могла бы спровоцировать раздор с европейскими союзниками США, особенно с Германией. К тому же, Байден в целом придерживался осторожного подхода к развязанной Россией войне против Украины, констатирует The Economist.

Теперь же в центре новых предположений гипотетическая причастность Украины, «хотя опубликованные на данный момент доказательства выглядят надуманными», пишет издание. 7 марта немецкие СМИ ARD, SWR и Die Zeit опубликовали информацию о том, что немецкая полиция обнаружила яхту, предположительно использовавшуюся для перевозки взрывчатки на место подрыва газопроводов. Судно было арендовано в Польше у компании, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. Согласно сообщениям, шесть человек использовали поддельные паспорта, чтобы отплыть из Ростока, балтийского порта в Германии, 6 сентября — почти за три недели до взрывов. Эти сообщения в немецких СМИ совпали с публикацией в New York Times о том, что сотрудники американской разведки якобы также владеют информацией о том, что к атаке могут быть причастны «проукраинские группировки». При этом в материалах с американской стороны не звучало подозрений причастности к атаке кого-либо из представителей властей Украины — ни Владимира Зеленского, ни украинских военных. А в публикации британской Times от 8 марта предполагалось, что власти стран НАТО не стали разглашать подозрения относительно «украинского следа», чтобы избежать удара по коалиции военной помощи Украине, в том числе в контексте общественного мнения в Германии.

Мотив украинской стороны может звучать как правдоподобный, но вряд ли решающий, пишет The Economist. Украина действительно давно рассматривала газопроводы Северный поток как угрозу своей национальной безопасности, поскольку они усиливали зависимость Европы от России и лишили бы Украину доходов за транзит газа, которые она могла бы взимать с Газпрома за сухопутные трубопроводы. А усиление диверсионной деятельности, которую связывают с Украиной — включая атаки на аэродромы в России и Беларуси — свидетельствует о том, что упор делается на нетрадиционные методы ведения войны. Из-за этого звучат предположения, что американцы, возможно, решили именно сейчас пролить свет на известные им разведданные в качестве знака предупреждения Украине — чтобы не продолжать эскалацию.

Можно ли было организовать взрыв без участия государства, остается неясным, пишет издание. Однако министр обороны Украины Алексей Резников категорически отрицает причастность своей страны. «Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия», — сказал он 8 марта. Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от поспешных выводов, отметив возможность операции «под фальшивым флагом», чтобы обвинить Украину. Власти Дании, Германии и Швеции продолжают расследование. «Пока что глубины Балтики остаются темными», — заключает The Economist.

