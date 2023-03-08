«Не имеет ничего общего с нами». Резников отрицает причастность Украины к взрывам на Северных потоках 8 марта, 12:04 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на газопроводах Северный поток.



Украинский министр выразил уверенность, что во время официального расследования будут установлены все детали инцидента, сообщает Укринформ.

«Для меня это довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, проводимое соответствующими властными структурами, выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия», — сказал Резников.

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Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщала, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

Инфографика: NV