Военные корабли РФ были в районе Северных потоков за несколько дней до взрывов 25 марта, 15:53 Военные корабли РФ могли заложить взрывчатку на Северных потоках (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

За несколько дней до взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 вблизи них находились российские военные корабли, сообщает немецкое издание t-online. Именно они могли установить взрывные устройства на газопроводах.

Издание проанализировало открытые данные и спутниковые снимки, чтобы проследить движение российского флота за несколько дней до взрывов, что добавляет новые подробности в расследования взрывов на Северных потоках.

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Так, за неделю до взрывов, 19 сентября, Балтийский флот ВМС РФ начал масштабные маневры, которые могли использовать в качестве прикрытия для реальных задач.

В маневрах, в частности, были привлечены боевые пловцы 313-го отряда спецназовцев с базы Балтийск в Калининграде. Как объясняет издание, это элитные солдаты, имеющие навыки подводных взрывных и диверсионных операций.

В последующие дни крупные подозрительные суда с выключенными трекерами как раз появлялись в районе взрывов за несколько дней до их обнаружения, свидетельствуют данные компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

Вовлеченные в маневры российские военные корабли, как пишет t-online, тоже не посылали данные о своем местонахождении.

Кроме того, российские корабли имели как раз то оборудование, которое было бы необходимо для установки взрывных устройств на трубопроводах.



В частности, речь идет о мини-подлодке и грузовых кранах. По некоторым данным, россияне также вывели в море фрегат, корвет и меньший разведывательный корабль, которые могли бы подойти для военного обеспечения операции.

Под покровом ночи

Издание предполагает, что горячая фаза операции могла состояться в ночь на 21 сентября. Это время было наиболее благоприятным, поскольку ночь усложняла наблюдение, к тому же шведский патрульный самолет должен был осматривать район только утром. Таким образом, это давало возможность организаторам диверсии работать почти беспрепятственно всю ночь.

Как пишет t-online, спутниковые снимки показывают, что по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября.

А в 19:50 патрульный катер ВМС Дании уже прибыл на место преступления, где до этого могли побывать три судна, подозреваемые в причастности к российской операции.

В то же время из базы в Калининграде вышел корабль связи командования российского флота, который, как предполагают авторы расследования, должен был встретить два вовлеченных в операцию корабля, возвращавшихся назад.

«Темный корабль» с мини-субмариной

Журналисты предполагают, что важнейшим кораблем российского формирования в этой операции мог быть корабль поддержки подводных лодок СС-750. Он регулярно участвует в учениях, где моделируются аварии на морском дне.

На его борту, к тому же, находится так называемый «проект 1855» — мини-субмарина под названием «АС-26», предназначенная для экстренной эвакуации экипажа подводных лодок, потерпевших крушение, которая может перемещать под водой груз весом до 50 килограммов. О том, что такие мини-субмарины могли заложить взрывчатку на трубопроводах, эксперты говорили с самого начала.

«Если бы подтвердилось, что СС-750 был на месте преступления, главным подозреваемым стали бы ВМФ РФ», — пишет издание.

Этот корабль из состава Балтийского флота РФ обычно дислоцируется на калининградской базе в Балтийске. Корабль в ночь на 21 сентября как раз отплыл из базы, выключив так называемую «систему автоматической идентификации» (AIS), которая посылает данные о местонахождении, поэтому точно не известно куда он направился.

Однако, его длина в 95 метров как раз соответствует размерам «темного корабля», обнаруженного на спутниковых снимках американской компанией SpaceKnow, вблизи места преступления без сигнала о расположении.

Где-то в то же время — с полуночи до часу ночи — согласно спутниковым снимкам, из Калининградского порта вышли еще два судна, вероятно участвовавших в операции. Это спасательные буксиры СБ-123 и Александр Фролов. Каждый из них имеет на палубе грузовые краны, подходящие для спуска на воду взрывных устройств или мин весом в сотни килограммов.

Они сначала тоже выключили сигнал AIS, но один раз во второй половине дня они посылали данные о своем местонахождении, что было в пяти часах от мест взрывов на Северных потоках. Чуть позже их курс пересекся с траекторией полета американского военного вертолета, вылетевшего из Гданьска. Журналисты предполагают, что этот вертолет мог передать датчанам информацию о кораблях, двигавшихся без сигналов о местонахождении.

Сопровождение «диверсантов»

Как пишет издание, еще три других корабля ВМФ России могли сопровождать операцию. Речь идет о корвете Сообразительный и фрегате Ярослав Мудрый. Поздно вечером 22 сентября — когда датские и шведские корабли уже искали след диверсантов — Минобороны РФ сообщило, что эти суда сопровождали конвой кораблей с учебной целью. Оба корабля отключили систему отслеживания.

Как предполагают авторы расследования, эти корабли могли сопровождать суда, возвращавшиеся с места преступления в Калининград или прикрывать их от маневров НАТО вдоль побережья Польши.

Но есть также основания полагать, что фрегат Ярослав Мудрый находился в непосредственной зоне взрывов. Так, на спутниковых снимках SpaceKnow кроме «темного корабля» длиной 95 метров, напоминающего СС-750, также виден второй корабль — длиной 130 метров. Ярослав Мудрый — единственный корабль в составе Балтийского флота РФ именно такой длины.

Спутниковые данные также показывают, что 21 сентября из Калининградского порта вышел корабль-разведчик Сызрань, но облака на спутниковых снимках не позволяют сделать окончательный вывод.

Точка в расследовании

О четырех точках утечки на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 стало известно в течение 27−29 сентября 2022 года. Инцидент произошел у побережья Дании.

В Минобороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии инциденты с повреждением газопроводов Северный поток -1 и Северный поток — 2 считают «умышленными актами диверсии». Также о диверсиях заявили в ЕС и НАТО.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утчеках «англосаксов».

Дело остается нераскрытым, расследование взрывов на Северных потоках продолжается. Звучали, в том числе и версии о причастности США и Украины, а также об операции под чужим флагом.



А вот действия российского флота за несколько дней до взрывов пока не играют роли в расследованиях. НАТО, а также немецкие, датские и шведские следственные группы отказались от комментариев по этому поводу.

Но как пишет издание, действия российского флота могли бы подвергнуть сомнению теории о возможных виновниках, вызвавших шум в последние недели.