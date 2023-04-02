В Дании 14 раз сообщали о подозрительных дронах возле мест взрывов на Северных потоках 2 апреля, 17:09 Место одного из подрывов газопровода Северный поток в Балтийском море (Фото:Минобороны Дании)

Датское энергетическое агентство получило 16 сообщений об активности беспилотников и кораблей на энергетических объектах на море или под водой за несколько недель после диверсий на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания Børsen.

Так, 14 из 16 сообщений, которые получило Датское энергетическое агентство, касалось беспилотников, еще два — кораблей. При этом за этот же период 2021 года ведомство не получило ни одного сообщения о подозрительных аппаратах.

Видео дня

Осенью 2022 года национальная полиция Дании подтверждала, что получила несколько сообщений об активности беспилотников вблизи газовых месторождений в Балтийском море. При этом не уточняется, кому принадлежат эти дроны и корабли.

В комментарии Børsen эксперт по кибербезопасности и морской инфраструктуре Тобиас Либетрау отметил, что невозможно сказать, является ли очевидный всплеск наблюдений свидетельством повышенной активности в этом районе.

«Это не означает, что, как только вы видите беспилотник, на нем установлена взрывчатка или он направляется к нефтяной платформе, но это угроза, которую мы должны воспринимать серьезно. Не в последнюю очередь из-за вовлеченности Дании в войну в Украине», — добавил он.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех веток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность. Минобороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии заявили об умышленной диверсии.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.



Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

