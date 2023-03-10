Зеленский — о взрывах на Северных потоках: Украинцы этого не делали 10 марта, 16:16 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский опроверг, что Украина причастна ко взрывам на газопроводах Северный поток и Северный поток-2. Он прокомментировал информацию СМИ во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве в пятницу, 10 марта.

«Что касается Северного потока — мы не имеем к этому никакого отношения», — подчеркнул Зеленский.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



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«Я считаю, очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. Считаю, что это неправильно. Это играет только на руку Российской Федерации. Либо еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес, и эти группы могут быть не только на территории России, к сожалению», — сказал президент.

Он отметил, что Украина борется с врагом — Россией, а также с теми, «кто, кроме денег, ничего не видит», и чей бизнес страдает от снижения товарооборота со страной-террористом. Также, по его словам, есть третьи страны, которые помогают РФ обходить санкции и зарабатывают на этом десятки миллиардов долларов, одновременно «для галочки» помогая Украине.

Он назвал данные СМИ дезинформацией и отметил, что анализировал бы, кому она нужна.

«Украинцы точно этого не делали. И это самое главное… А кто там что придумал — сказали, есть какие-то признаки, а может, даже под каким-то флагом, — это смешно выглядит, если честно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, санкции вводились и была наша победа», — заявил Зеленский.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.



В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Инфографика: NV

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

