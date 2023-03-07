Группа, которая подорвала Северные потоки, использовала принадлежащую украинцам яхту — СМИ 7 марта, 20:47 На газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли почти одновременные утечки газа (Фото:Makxim Prostos / Flickr)

За взрывами на газопроводах Северный поток может стоять группа из шести человек, которая использовала яхту, принадлежащую гражданам Украины.

Об этом идет речь в совместном материале телерадиокомпании ARD, журнала ARD Kontraste, изданий SWR и ZEIT, которые ссылаются на информацию о ходе расследования взрывов Германией.

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Как утверждают журналисты, яхта, которую могли использовать для операции, была арендовала у компании, базирующейся в Польше и, вероятно, принадлежащей двум украинцам.



По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек (пяти мужчин и одной женщины) — капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и медика, которые «доставили и заложили взрывчатку». Национальность этих людей неизвестна, они использовали поддельные паспорта, пишет ZEIT.

Издание сообщает, что судно вышло из немецкого Ростока 6 сентября 2022 года, а оборудование для операции перед этим доставили в порт на грузовике. Как утверждается, яхту позже заметили возле коммуны Вик-на-Дарсе, а затем на датском острове Кристиансе к северо-востоку от Борнхольма. После этого яхту вернули владельцу, а на столе в салоне обнаружили «следы взрывчатки». ZEIT ссылается на разведданные, которые указывают на то, что ответственность за диверсию может нести «проукраинская группа».

Инфографика: NV

По словам журналистов, пока не известно, кто мог заказать предполагаемый подрыв. Не исключается версия, что это может быть операция под чужим флагом — фальсификация доказательств, чтобы они указывали на Украину. В то же время следователи не нашли доказательств, подтверждающих такой сценарий, пишет ZEIT.

7 марта The New York Times со ссылкой на разведданные США сообщила, что за диверсией на Северных потоках, вероятно, стоит неизвестная «проукраинская группа».

В правительстве Германии после этого заявили, что следствие еще не пришло к выводам, передает агентство Reuters.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.



Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

