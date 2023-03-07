Группа, которая подорвала Северные потоки, использовала принадлежащую украинцам яхту — СМИ
На газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли почти одновременные утечки газа (Фото:Makxim Prostos / Flickr)
За взрывами на газопроводах Северный поток может стоять группа из шести человек, которая использовала яхту, принадлежащую гражданам Украины.
Об этом идет речь в совместном материале телерадиокомпании ARD, журнала ARD Kontraste, изданий SWR и ZEIT, которые ссылаются на информацию о ходе расследования взрывов Германией.
Как утверждают журналисты, яхта, которую могли использовать для операции, была арендовала у компании, базирующейся в Польше и, вероятно, принадлежащей двум украинцам.
По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек (пяти мужчин и одной женщины) — капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и медика, которые «доставили и заложили взрывчатку». Национальность этих людей неизвестна, они использовали поддельные паспорта, пишет ZEIT.
Издание сообщает, что судно вышло из немецкого Ростока 6 сентября 2022 года, а оборудование для операции перед этим доставили в порт на грузовике. Как утверждается, яхту позже заметили возле коммуны Вик-на-Дарсе, а затем на датском острове Кристиансе к северо-востоку от Борнхольма. После этого яхту вернули владельцу, а на столе в салоне обнаружили «следы взрывчатки». ZEIT ссылается на разведданные, которые указывают на то, что ответственность за диверсию может нести «проукраинская группа».
По словам журналистов, пока не известно, кто мог заказать предполагаемый подрыв. Не исключается версия, что это может быть операция под чужим флагом — фальсификация доказательств, чтобы они указывали на Украину. В то же время следователи не нашли доказательств, подтверждающих такой сценарий, пишет ZEIT.
7 марта The New York Times со ссылкой на разведданные США сообщила, что за диверсией на Северных потоках, вероятно, стоит неизвестная «проукраинская группа».
В правительстве Германии после этого заявили, что следствие еще не пришло к выводам, передает агентство Reuters.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.
26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.
Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.
Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.
Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.
В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.