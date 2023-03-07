Диверсию на Северном потоке могла совершить «проукраинская группа» — NYT 7 марта, 17:39 Утечка газа после авариях на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

За диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа», утверждает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности.

Как подчеркнули собеседники издания, у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение каким-либо образом причастны к операции или что вероятные диверсанты действовали по указаниям представителей украинской власти.

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Новые разведданные могут указывать на то, что предполагаемые злоумышленники — оппоненты российского диктатора Владимира Путина, но не раскрывают их личности или то, кто мог руководить операцией или оплачивать ее. Американские чиновники также отказались сообщать, как удалось получить эти разведданные.

Как пишет NYT, в США не нашли доказательств причастности к нападению на газопроводы российского режима. По их мнению, диверсанты могут быть «гражданами Украины или России или обеих стран».

Чиновники со ссылкой на разведданные сообщают, что взрывчатку, «скорее всего», заложили опытные водолазы, не связанные с военными или разведывательными службами. При этом «не исключено, что в прошлом они проходили специальную государственную подготовку».

В феврале 2023 года 85-летний ветеран американской журналистики Сеймур Херш опубликовал в своем блоге статью Как Америка уничтожила газопровод Северный поток. Он со ссылкой на «анонимные источники» предположил, что приказ о подрыве газопроводов лично отдал президент США Джо Байден, а взрывчатку установили американские водолазы. В Белом доме назвали эту информацию выдумкой.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.