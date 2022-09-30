Путин обвинил «англосаксов» в утечках газа на Северных потоках 30 сентября, 16:12 Спутниковые снимки мест утечки газа из Северных потоков (Фото:Planet Labs PBC/Handout via Reuters)

Во время своей наполненной пропагандистскими нарративами речи в пятницу, 30 сентября, Путин заявил, что «англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям… уничтожению общеевропейской инфраструктуры».



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«Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — сказал глава кремлевского режима.

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26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Инфографика: НВ

Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.



Всего было зафиксировано четыре мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.



Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве ФРГ исключают случайный характер утечек и считают их целенаправленной диверсией. Власти Швеции и Дании также назвали утечки результатом «преднамеренных действий» и вероятным саботажем.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.



Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано делать предположения о том, кто мог стоять за повреждением Северных потоков.

По данным CNN, 26 и 27 сентября сотрудники европейских служб безопасности зафиксировали корабли Военно-морского флота РФ в районе мест утечки газа.