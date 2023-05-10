«Может кричать и хватать за бороды». Пригожин играет в путинской вертикали роль шута — Портников 10 мая, 16:07 Евгений Пригожин не оказывает влияния на реальные решения в России, убежден Виталий Портников. (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Журналист и политолог Виталий Портников в интервью Radio NV заявил, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин играет в путинской вертикали власти роль шута.

Об этом Портников сказал в эфире Radio NV, комментируя недавние агрессивные претензии Пригожина в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба российских войск Валерия Герасимова.

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«Я думаю, что это означает восстановление традиционной для российской власти должности придворного шута. Российским правителям всегда хотелось, чтобы был кто-то, кто может кричать, пугать, хватать за бороды и одновременно не иметь никакой реальной политической воли и влияния на реальные решения. Достаточно прочесть историю любого российского правления, чтобы найти такого шута. Причем следует напомнить, что эти юродивые действа иногда приобретали огромное влияние, но только тогда, когда этого хотел монарх. Без монарха они никто», – отметил политолог.

Он заверил, что именно такую роль и играет Пригожин в путинской вертикалии власти, напомнив, что даже его попытки бороться с губернатором Александром Бегловым за бизнес-проекты, заканчивались поражением.

Портнков добавил, что поражением для Пригожина закончилась и "история с бахмутским ультиматимом".

«Он обещал, что его архаровцы выйдут из Бахмута 10 мая. Затем он сказал, что ему уже все дали, и теперь он никуда не уйдет. Мы понимаем, что это просто попытка сохранить хорошую физиономию при плохой игре. Ему просто позвонили по телефону и сказали: „Женя, сиди, где сидишь и не… ну ты понял“. И он совсем скоро записал другое заявление. Роль Пригожина — действительно роль поставщика «пушечного мяса» на определенных направлениях», — сказал политолог.

4 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».

На следующий день он пригрозил, что его террористы «выйдут из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут, чтобы заменить там вагнеровцев, а Пригожин на это согласился. Кадыров даже заявил, что написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

Однако 7 мая Пригожин сообщил, что получил «боевое распоряжение», обещающее боеприпасы и вооружение в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте. А 8 мая он сказал, что посредником между наемниками Вагнера и Минобороны РФ будет пониженный после провалов на поле боя генерал Сергей Суровикин.

