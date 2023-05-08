Боеприпасы для ЧВК Вагнера: Пригожин заявил, что Суровикин стал посредником между наемниками и минобороны РФ 8 мая, 12:37 Кремль нашел новую роль российскому генералу Суровикину (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via Reuters)

Экс-командующий оккупационными войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, которого понизили после провалов на поле боя, будет курировать вопрос поставок боеприпасов наемникам ЧВК Вагнера в Бахмуте.

Об этом сообщил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин.

«Нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК Вагнера во взаимодействии с министерством обороны. А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет», — сказал он.

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Пригожин добавил, что наемникам обещают дать боеприпасы и вооружение «столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий».

«Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник», — добавил он.

Зачем Пригожин говорит о «снарядном голоде»

Тем временем, в ВСУ объяснили, зачем Пригожин в последние дни делал заявления о «снарядном голоде».

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона, что это продиктовано обязательствами, которые главарь ЧВК не может выполнить.

«Главное, чем вызваны заявления Пригожина — тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде», — отметил он.

Представитель ВСУ добавил, что за минувшие сутки оккупанты открывали огонь 415 раз, а за предыдущие — 489.

Череватый также подчеркнул, что на самом деле главная проблема Пригожина — это постоянное уничтожение личного состава украинскими военными. Восполнить эти потери сложно, так как кремлевский режим больше не дает главарю наемников заключенных.

«Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся идти, потому что понимают, что это билет в одну сторону», — резюмировал он.

Ранее главарь «вагнеровцев» Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожина в выносе мусора из дома и заявил, что готов отправить Ахмат в Бахмут вместо вагнеровцев.

Россияне активно штурмуют город в последние месяцы, однако украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.