Кадыров просит Путина отправить чеченцев в Бахмут вместо вагнеровцев 6 мая, 23:22 Кадыров попросил Путина отправить чеченцев в Бахмут (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Марионетка Кремля так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров написал Владимиру Путину письмо, в котором попросил разрешение отправить подразделения чеченского спецподразделения Ахмат в Бахмут вместо ЧВК Вагнер.

Об этом Кадыров сообщил вечером 6 мая, через несколько дней после того, как главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил о намерениях вывести свои подразделения из Бахмута из-за якобы "снарядного голода".

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Кадыров просит Путина дать министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Росгвардии Виктору Золотову распоряжение снять подразделения Ахмат с других направлений и отправить их в Бахмут и передать им там позиции ЧВК Вагнер.

Ранее на этой неделе главарь вагнеровцев Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.

Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожина в выносе мусора из дома и заявил, что готов отправить Ахмат в Бахмут вместо вагнеровцев.

Россияне активно штурмуют город в последние месяцы, однако украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.