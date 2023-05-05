«Где су** боеприпасы?». Пригожин показал ряды мертвых «вагнеровцев» и обматерил Шойгу с Герасимовым 5 мая, 04:45 Пригожин показывает трупы вагнеровцев (Фото:t.me/concordgroup_official)

Основатель ПИК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео, где показал ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших за день, 4 мая. Он также обматерил руководство российской регулярной армии.

Пригожин показывает ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших 4 мая на войне в Украине.



Далее он заявляет о «нехватке боеприпасов 70%». И ругает начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу, обвиняя их в смертях убитых «вагнеровцев».

Видео дня