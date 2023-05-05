«Где су** боеприпасы?». Пригожин показал ряды мертвых «вагнеровцев» и обматерил Шойгу с Герасимовым

5 мая, 04:45
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Пригожин показывает трупы вагнеровцев (Фото:t.me/concordgroup_official)

Пригожин показывает трупы вагнеровцев (Фото:t.me/concordgroup_official)

Основатель ПИК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео, где показал ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших за день, 4 мая. Он также обматерил руководство российской регулярной армии.

Пригожин показывает ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших 4 мая на войне в Украине.

Далее он заявляет о «нехватке боеприпасов 70%». И ругает начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу, обвиняя их в смертях убитых «вагнеровцев».

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сергей Шойгу Война в Украине Валерий Герасимов Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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