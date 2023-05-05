Пригожин пригрозил Шойгу, что боевики ЧВК Вагнера «выйдут из Бахмута» 10 мая 5 мая, 11:05 Евгений Пригожин обратился к минобороны РФ (Фото:Скриншот видео пресс-служба Пригожина/Telegram)

Главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» Донецкой области с 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Видеообращение к российским силовикам появилось в Telegram его пресс-службы в пятницу, 5 мая.

«Я официально сообщаю министру обороны и верховному главнокомандующему: нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», — сказал Пригожин.

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Он пожаловался «околовоенным бюрократам из минобороны» на «позорные побеги» российской армии, «искусственный дефицит боеприпасов» и расхвалил своих террористов, которые «дали ей передышку», чтобы начать штурм Бахмута.

Пригожин утверждает, что месяц назад минобороны РФ прекратило выдавать снаряды и «вагнеровцы» получают «не менее 10%». Он требует от ведомства боевое распоряжение на «выход из Бахмута».

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина, но решили оставить его без комментариев.



Открыто жаловаться на нехватку боеприпасов министру обороны Сергею Шойгу Пригожин начал зимой этого года. Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) угрозы Пригожина вывести своих боевиков из Бахмута расценили как опасения об уязвимости позиций РФ в тылу для украинских контратак.

Битва за Бахмут продолжается с июля 2022 года. Главари российских оккупантов периодически заявляют о «взятии» города. Однако украинское командование опровергает фейки, заявляя, что в Бахмуте уничтожают и истощают лучшие подразделения РФ.

По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилится, а глава Кремля сможет «продать эту победу».