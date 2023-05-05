Кадыров готов отправить своих людей в Бахмут на замену «вагнеровцам» 5 мая, 23:11 Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут для замены наемников ЧВК Вагнер после заявления об их возможном выходе из города 10 мая из-за «снарядного голода».

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ему «неприятно слышать» последние заявления владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о «снарядном голоде» и решении оставить позиции в Бахмуте и «вдвойне неприятно, что руководство минобороны россии не комментирует» это.

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Кадыров заявил, что спецподразделение Ахмат готово заменить Вагнер.

«Если уйдет старший брат Пригожин и Вагнер, то генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Бахмуте придет младший брат кадыров и Ахмат. Если сценарий все же будет таким, наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что чеченские подразделения воевали с «вагнеровцами» в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

В то же время кадыров осудил пригожина за то, что тот показал тела своих погибших бойцов, и раскритиковал за публичную критику Минобороны РФ.

Кадыров вспомнил, как во время блокады Мариуполя чеченские подразделения просили у минобороны пять танков для поддержки пехоты, но получили только один, да и то его экипаж скрылся в первом бою с «азовцами».

4 мая Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии — Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».

5 мая Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» Донецкой области с 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина о выходе из Бахмута, но отказался его комментировать.

4 мая Песков заявлял, что решение о недавней загадочной атаке на Кремль якобы было принято в Вашингтоне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в атаке на Кремль «киевских террористов» и каких-то «хозяев» на Западе.

Медведев после загадочной атаки беспилотников на Кремль заявил о необходимости физического устранения президента Украины Владимира Зеленского.