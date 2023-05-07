Пригожин заявил, что Вагнер получит оружие для продолжения атак в Бахмуте 7 мая, 13:50 Главарь Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Марионетка Кремля, так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. Сам Пригожин в воскресенье, 7 мая заявил, что Вагнер получит оружие для продолжения атак в Бахмуте.

Кадыров считает, что его и Пригожина «людьми сделал» Путин.

«Мне обидно, что мой брат так ведет себя. <...> Из него, и из меня и из всех нас сделал людьми один человек — это Владимир Владимирович Путин, поэтому мы обязаны ему жизнью <...> Женя, ты будешь, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. Я по понятиям тебе говорю — ты должен сделать то, то и то», — сказал он.

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Кадыров сказал Пригожину, что с ним «свяжутся люди и объяснят».



При этом 7 мая Пригожин сообщил, что получил «боевое распоряжение», обещающее боеприпасы и вооружения в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте.

Ранее Кадыров написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором попросил разрешение отправить подразделения чеченского спецподразделения Ахмат в Бахмут вместо ЧВК Вагнер.

Об этом Кадыров сообщил вечером 6 мая, через несколько дней после того, как Пригожин заявил о намерениях вывести свои подразделения из Бахмута из-за якобы «снарядного голода».