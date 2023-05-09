Пригожин, возможно, впервые вскользь раскритиковал Путина: упомянул «дедушку-мудака» 9 мая, 14:36 Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Главарь террористов частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин в видео с жалобами на нехватку боеприпасов вскользь упомянул о «дедушке, который может оказаться мудаком». Вероятно, речь идет о диктаторе Владимире Путине.

Видео на 27 минут его пресс-служба опубликовала во вторник, 9 мая.

Владелец ЧВК Вагнера обвинил минобороны России в несоблюдении обещаний по поставкам снарядов его боевикам, которые «накапливают на складах» и таким образом «убивают наших солдат».

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В одном из фрагментов он упомянул о «дедушке, который думает, что ему хорошо», несмотря на сложную ситуацию на фронте. Судя по контексту, он имел ввиду Путина.

«А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный мудак?» — заявил Пригожин.

Открыто конфликтовать из-за нехватки боеприпасов с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Пригожин начал зимой этого года. Также он прямо критиковал администрацию Путина в январе, заявив, что некоторые ее чиновники являются «предателями» и желают поражения РФ в войне против Украины, но не главу Кремля лично.



14 апреля Пригожин предложил Кремлю объявить об окончании полномасштабной войны против Украины и сообщить о том, что «Россия достигла тех результатов, которые планировала», закрепившись на оккупированных территориях. Вскоре он пригрозил Шойгу вывести своих террористов из Бахмута 10 мая якобы из-за нехватки боеприпасов, но интенсивность обстрелов, по словам ВСУ, не идет на спад.

