Начнут немедленно 10 мая. Пригожин заявил, что передаст позиции в Бахмуте отряду кадыровцев 6 мая, 16:06 Пригожин заявил, что передаст кадыровцам позиции в Бахмуте (Фото:Пресс-служба Пригожина/Telegram)

Главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его террористы передадут позиции в Бахмуте отряда Ахмат из Чечни.



Соответствующее обращение обнародовала пресс-служба Пригожина в Telegram.

Глава российского ЧВК поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение заменить вагнеровцев в Бахмуте и предположил, что отряд Ахмат имеет все необходимое для продолжения штурмов.

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По его словам, он уже связался с представителями Кадырова, чтобы как можно быстрее приступать к передаче позиций и успеть справиться до 10 мая, когда у вагнеровцев должен закончиться весь боевой потенциал.

«В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, безусловно, силами „Ахмата“», — говорится в сообщении.

4 мая Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».

5 мая Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» Донецкой области с 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина о выходе из Бахмута, но отказался его комментировать.