Почему Пригожин устроил истерику и хочет выйти из Бахмута: подробности разборок между «собачьими кланами» в РФ 9 мая, 14:28 NV Премиум Реклама ЧВК Вагнера в российском Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

4 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии — Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».



На следующий день он пригрозил, что его террористы «выйдут из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут, чтобы заменить там вагнеровцев, а Пригожин на это согласился. Кадыров даже заявил, что написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

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Однако 7 мая Пригожин заявил, что получил «боевое распоряжение», обещающее боеприпасы и вооружения в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте. А 8 мая заявил, что посредником между наемниками Вагнера и Минобороны РФ будет пониженный после провалов на поле боя генерал Сергей Суровикин.

NV приводит комментарии об истерике Пригожина и его намерении выйти из Бахмута экс-командира полка Азов Максима Жорина и военного эксперта Михаила Жирохова, которые они дали в эфире Radio NV.