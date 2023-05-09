На фоне «юродивых действ шута». Чем отличаются 9 мая 2022-го и 2023-го в России — анализирует Виталий Портников 9 мая, 15:58 NV Премиум Политолог и публицист Виталий Портников (Фото:Ростислав Шпук / Facebook)

9 мая этого года в России проходит на фоне еще больших поражений на фронте, чем в прошлом. Несмотря на все «мясные» атаки, российская армия не смогла захватить даже Бахмут.

В то же время главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выполняет роль придворного шута, устраивая «юродивые действа», говорит журналист и политолог Виталий Портников.

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Что это значит для диктатора Владимира Путина, Кремля и как будет действовать в такой ситуации российская пропаганда, Портников рассказал в интервью Radio NV.