Буданов предположил, почему Пригожин внезапно «развернул колонны» под Москвой

29 июня, 16:25
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Кирилл Буданов (Фото:скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Кирилл Буданов (Фото:скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал провальный «бунт» главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы.

В комментарии УП Буданов предположил, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом».

«Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин — патриот России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он „легитимный“», — считает глава украинской разведки.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее высказал мнение, что решение «остановить поход на Москву» принимал не Пригожин.

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

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Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

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24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

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Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Александр Лукашенко Украинская разведка ГУР Евгений Пригожин Кирилл Буданов Война России против Украины Кремль переворот Пригожин переворот

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