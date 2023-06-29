ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в войне против Украины, это было самое эффективное подразделение РФ — Буданов

29 июня, 15:21
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Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что боевики ЧВК Вагнер больше не будут принимать участие в войне России против Украины.

В комментарии Украинской правде Буданов сообщил, что среди последствий мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что боевики ЧВК больше не будут воевать против нашего государства.

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«Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима», — сказал глава украинской разведки.

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Буданов напомнил, что во время бунта были «нанесены потери военно-космическим силам РФ».

«А еще — ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой», — сказал он.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость». «Вагнеровцы» также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации.

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Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Частная военная компания Вагнера ЧВК Кирилл Буданов

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