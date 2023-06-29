Подоляк назвал Пригожина «неудачником, упустившим шанс» 29 июня, 14:32 Подоляк сделал резкое заявление о Пригожине (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «неудачником», который «упустил свой шанс» и «убил собственное дитя».

В своем Twitter он написал, что империю Вагнера «разрывают падальщики, унося в клювах наиболее лакомые куски».

«ЧВК оперативно лишена миллиардного государственного финансирования — на эти деньги претендуют другие силовые группы. Часть вагнеровцев переходит на контракты в российский Минобороны, часть — в Росгвардию, часть пытается вернуться в Африку, где активы Вагнера тоже пытаются уже национализировать», — отметил советник главы ОП.

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Подоляк добавил, что Пригожин метается между Санкт-Петербургом, Минском и Москвой, «целуя руку «батьки» и «выпрашивая прощение за неудачный подростковый бунт».

«Все это уже не имеет никакого значения: имеющий шанс — превратился в неудачника, убившего собственного ребенка», — резюмировал он.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.