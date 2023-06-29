Россия может использовать наемников ЧВК Вагнера в Беларуси для диверсий — The Economist 29 июня, 15:09 Наемники ЧВК Вагнера в российском Ростове во время неудачного бунта Пригожина (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Россия может использовать наемников ЧВК Вагнера, которых отправят в Беларусь, для осуществления диверсий, пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Это профессиональные войска, которые могут быть использованы для диверсионных миссий», — сказал собеседник издания.

По оценке журналистов, в Беларусь могут перебросить от 2500 до 5000 вагнеровцев, который участвовали в неудачном бунте главаря группировки Евгения Пригожина.

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Источник в военной разведке уточнил, что перспектива нового российского вторжения с севера Украины остается маловероятной.

«Возможно, это игра, чтобы заставить нас перебросить войска на север. Но мы тоже играем в игры», — резюмировал он.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня российский диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.

