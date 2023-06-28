Данилов: Решение «развернуть колонны» Вагнера из-под Москвы принимал не Пригожин

28 июня, 00:48
Поделиться:
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Решение прекратить движение боевиков так называемой ЧВК Вагнер в сторону Москвы принимал не главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона во вторник, 27 июня.

Данилов заявил, что люди, которые непосредственно участвовали в «бунте» Пригожина, находятся в Кремле, и обратил внимание на то, что российского диктатора Путина сейчас охраняют даже на заседаниях совета безопасности, а количество его охраны «увеличилось в геометрической прогрессии».

Видео дня

Читайте также:
Вацлав Радзивинович
Вацлав Радзивинович
Путин потерял Россию?

По словам Данилова, тому, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 км, «есть определенные причины». На уточняющий вопрос он напомнил, что у страны-агрессора есть ядерное оружие, которое она постоянно использует для шантажа.

«Мы пока не знаем, какие переговоры проходили и кто давал указание. Точно могу сказать, что остановить „поход“ на Москву — не решение Пригожина. Это решение совсем других людей. С кем они консультировались, как это происходило — думаю, мы узнаем позже», — добавил секретарь СНБО.

Читайте также:
США были на прямой связи с РФ во время бунта Вагнера — Кирби

23 июня главарь Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

Читайте также:
«Процесс пошел». Данилов назвал мятеж Пригожина началом конца России

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Читайте также:

Путин за день до начала бунта Пригожина, 22 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS) Путин на краю пропасти. Что будет с диктатором после бунта Пригожина и почему их «сделка» это еще не конец истории — мировые СМИ

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия СНБО Переворот Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Алексей Данилов Кремль переворот гражданская война в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X