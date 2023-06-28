Данилов: Решение «развернуть колонны» Вагнера из-под Москвы принимал не Пригожин 28 июня, 00:48 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Решение прекратить движение боевиков так называемой ЧВК Вагнер в сторону Москвы принимал не главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона во вторник, 27 июня.



Данилов заявил, что люди, которые непосредственно участвовали в «бунте» Пригожина, находятся в Кремле, и обратил внимание на то, что российского диктатора Путина сейчас охраняют даже на заседаниях совета безопасности, а количество его охраны «увеличилось в геометрической прогрессии».

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По словам Данилова, тому, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 км, «есть определенные причины». На уточняющий вопрос он напомнил, что у страны-агрессора есть ядерное оружие, которое она постоянно использует для шантажа.

«Мы пока не знаем, какие переговоры проходили и кто давал указание. Точно могу сказать, что остановить „поход“ на Москву — не решение Пригожина. Это решение совсем других людей. С кем они консультировались, как это происходило — думаю, мы узнаем позже», — добавил секретарь СНБО.

23 июня главарь Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.