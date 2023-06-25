Путин на краю пропасти. Что будет с диктатором после бунта Пригожина и почему их «сделка» это еще не конец истории — мировые СМИ 25 июня, 14:14 Сюжет NV Премиум Путин за день до начала бунта Пригожина, 22 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Несмотря на то, что военизированный бунт сил Евгения Пригожина завершился так же молниеносно, как и начался, его последствия будут иметь чрезвычайное и долгосрочное значение для Владимира Путина и самой РФ.

Об этом пишут самые влиятельные мировые издания, на страницах которых аналитики рассуждают о начале распада России и о том, как действия Пригожина выявили тотальную слабость Путина.

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«Путин заглянул в бездну — и содрогнулся» — так можно перевести название колонки международного обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса. Он отмечает невероятную скорость, с которой Путин пошел на компромисс с Пригожиным, хотя еще утром 24 июня обещал отомстить ему за «измену». По мнению Игнатиуса, это говорит о том, что уязвимость Путина может быть даже большей, чем считали аналитики. «Путин мог бы спасти свой режим в субботу, но этот день запомнится как часть распада России как великой державы — что и станет настоящим наследием Путина», — прогнозирует Игнатиус. Он считает соглашение, заключенное при посредничестве Лукашенко, «кратковременным перемирием в лучшем случае».