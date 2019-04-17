На восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро
По состоянию на утро 17 апреля, на восстановление собора Нотр-Дам в Париже удалось собрать миллиард евро.
Об этом сообщает газета Le Parisien.
По данным издания, деньги поступают от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, которые для этой цели выбрало Министерство культуры Франции.
В частности, по 10 миллионов евро выделили Мартен и Оливье Буиг из группы Bouygues, компания JCDecaux Group, Societe Generale и Марк Ладре де Лашарьер из холдинга Fimalac.
Два миллиона переведет регион Овернь - Рона - Альпы, еще один — консалтинговая компания Capgemini.
Глава корорации Apple Тим Кук также заявил, что планирует помочь восстановить Нотр-Дам, но сумму пожертвования не уточнил.
Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.
Ранее о пожертвования в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.
Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора. Такую же сумму перевела косметическая компания LʼOreal и ее владельцы семья Беттанкур.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.