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На восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро

Вчера, 11:52
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На восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

За два дня на восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро

По состоянию на утро 17 апреля, на восстановление собора Нотр-Дам в Париже удалось собрать миллиард евро.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, деньги поступают от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, которые для этой цели выбрало Министерство культуры Франции.

В частности, по 10 миллионов евро выделили Мартен и Оливье Буиг из группы Bouygues, компания JCDecaux Group, Societe Generale и Марк Ладре де Лашарьер из холдинга Fimalac.

Два миллиона переведет регион Овернь - Рона - Альпы, еще один — консалтинговая компания Capgemini.

Глава корорации Apple Тим Кук также заявил, что планирует помочь восстановить Нотр-Дам, но сумму пожертвования не уточнил.

Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.

Ранее о пожертвования в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора.  Такую же сумму перевела косметическая компания LʼOreal и ее владельцы семья Беттанкур.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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