Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен Вчера, 04:55 4348 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer REUTERS/Philippe Wojazer

Официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс заявил, что спасателям удалось потушить пожар в соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил Плюс.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия. Он сообщил о начале сбора средств для восстановления здания.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.