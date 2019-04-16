Спасатели сообщили, что собор Парижской Богоматери спасен от полного разрушения Вчера, 00:15 8220 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer REUTERS/Philippe Wojazer

Французские спасатели сообщили, что им удалось спасти от полного разрушения структуру собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает ВВС.

Также сообщается о том, что один из пожарных получил серьезные ранения во время тушения.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.

