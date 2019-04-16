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Один из богатейших людей мира выделил на восстановление собора Нотр-Дам 200 миллионов евро

Вчера, 11:01
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Один из богатейших людей мира выделил на восстановление собора Нотр-Дам 200 миллионов евро - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Бернар Арно пожертвовал 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Один из богатейших людей мира, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление группы компаний LVMH.

"Семья Арно и группа LVMH хотели бы продемонстрировать свою солидарность во время национальной трагедии и объединяются, чтобы помочь восстановить этот необычный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства", - говорится в заявлении Арно.

Компания Louis Vuitton Moët Hennessy - французский производитель предметов роскоши. Группа включает такие торговые марки как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.

Ранее о пожертвовании в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам Париж Франция

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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