Один из богатейших людей мира выделил на восстановление собора Нотр-Дам 200 миллионов евро Вчера, 11:01 3793 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes Бернар Арно пожертвовал 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама REUTERS/Gonzalo Fuentes

Один из богатейших людей мира, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление группы компаний LVMH.



"Семья Арно и группа LVMH хотели бы продемонстрировать свою солидарность во время национальной трагедии и объединяются, чтобы помочь восстановить этот необычный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства", - говорится в заявлении Арно.

Компания Louis Vuitton Moët Hennessy - французский производитель предметов роскоши. Группа включает такие торговые марки как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.

Ранее о пожертвовании в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.