#
Наталья Кадя
Зачем мы копируем чужие эмоции
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Иван Примаченко
Почему мы так оплакиваем Нотр-Дам
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Мэрия Парижа и парижский регион выделят 60 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам

Вчера, 12:47
146
Цей матеріал також доступний українською
Мэрия Парижа и парижский регион выделят 60 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам - фото

REUTERS/Benoit Tessier

60 миллионов евро выделят мэрия города и парижский регион на восстановление Нотр-Дама

Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам.

По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника, сообщает DW.

Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.

Ранее о пожертвовании в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам Париж

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 11:54

img
Пожар в Нотр-Даме: главный орган собора практически полностью уничтожен
Футбол

Вчера, 23:50

img
Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
События

Вчера, 15:58

img
Четкая пророссийская позиция. Что будет с делом Савченко и Рубана

Выбор редакции

Travel

Вчера, 21:09

img
Без платы за визу. Еще одна причина посетить далекий Таиланд
Политика

Вчера, 13:16

img
Опрос КМИС: Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72% украинцев, Порошенко – 25%
Культура

Вчера, 10:10

img
Большое возвращение. Первый эпизод финала Игры престолов установил рекорд по просмотрам

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться