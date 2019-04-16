Мэрия Парижа и парижский регион выделят 60 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам Вчера, 12:47 146 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier 60 миллионов евро выделят мэрия города и парижский регион на восстановление Нотр-Дама REUTERS/Benoit Tessier

Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам.

По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника, сообщает DW.



Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.

Ранее о пожертвовании в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.