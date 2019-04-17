Владельцы L'Oréal пожертвуют 200 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам
Семья Беттанкур, владеющая концерном L'Oréal, объявила, что пожертвует 200 миллионов евро на восстановление парижского собора Нотр-Дам, который пострадал в результате сильного пожара.
Кроме того, фонд French Heritage Foundation также получил согласие от анонимных благотворителей на пожертвования в размере более 1,6 миллиона евро, сообщает DW.
Также "анонимные парижане" собрали 20 тысяч евро.
Президент Франции Эммануэль Макрона накануне заявил о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Ряд компаний и меценатов объявили о готовности выделить на это средства, правительства других государств обещают техническую поддержку.
Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.
Ранее о пожертвования в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.
Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора.
Всего на рестраврацию собора Нотр-Дам собрали более 600 миллионов евро.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.