Владельцы L'Oréal пожертвуют 200 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам Вчера, 07:39 731 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Philippe Wojazer На восстановление собора Парижской Богоматери жертвуют и крупные концерны, и частные лица REUTERS / Philippe Wojazer

Семья Беттанкур, владеющая концерном L'Oréal, объявила, что пожертвует 200 миллионов евро на восстановление парижского собора Нотр-Дам, который пострадал в результате сильного пожара.

Кроме того, фонд French Heritage Foundation также получил согласие от анонимных благотворителей на пожертвования в размере более 1,6 миллиона евро, сообщает DW.



Также "анонимные парижане" собрали 20 тысяч евро.

Президент Франции Эммануэль Макрона накануне заявил о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Ряд компаний и меценатов объявили о готовности выделить на это средства, правительства других государств обещают техническую поддержку.

Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.

Ранее о пожертвования в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора.

Всего на рестраврацию собора Нотр-Дам собрали более 600 миллионов евро.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.



По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.