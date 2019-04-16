Реликвии собора Нотр-Дам не пострадали во время пожара Вчера, 01:05 1581 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier REUTERS/Benoit Tessier

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери не пострадали ценные реликвии, которые хранились в здании.

Об этом сообщает телеканал France-Info.

В частности, в безопасности находится фрагмент Тернового венца Христа и туника короля Людовика IX Святого.

По данным журналистов, реликвии находятся в сокровищнице, которая не охвачена огнем.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.