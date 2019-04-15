При пожаре обрушился шпиль собора Нотр-Дам
Шпиль собора Нотр-Дам в Париже обрушился в
результате сильного пожара.
Об этом заявил заместитель мэра Парижа,
передает AFP.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.
Из-за пожара в историческом сооружении президент
Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление, сообщили в Елисейском
дворце.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери
- один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.