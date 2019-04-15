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При пожаре обрушился шпиль собора Нотр-Дам

15 апреля, 21:04
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При пожаре обрушился шпиль собора Нотр-Дам - фото

REUTERS/Charles Platiau

Крыша здания охвачена огнем

Шпиль собора Нотр-Дам в Париже обрушился в результате сильного пожара.

Об этом заявил заместитель мэра Парижа, передает AFP.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление, сообщили в Елисейском дворце. 

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Париж

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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