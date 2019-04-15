При пожаре обрушился шпиль собора Нотр-Дам 15 апреля, 21:04 12022 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau Крыша здания охвачена огнем REUTERS/Charles Platiau

Шпиль собора Нотр-Дам в Париже обрушился в результате сильного пожара.

Об этом заявил заместитель мэра Парижа, передает AFP.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление, сообщили в Елисейском дворце.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.