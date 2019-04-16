Пожар в Нотр-Дам: несущие конструкции и произведения искусства спасены Вчера, 11:05 1433 Цей матеріал також доступний українською Brigade de sapeurs-pompiers de Paris По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора Нотр-Дам.

Об этом говорится в Twitter парижской пожарной службы

"Несущие конструкции собора сохранены, основные предметы искусства удалось спасти благодаря слаженным действиям разных государственных служб", - говорится в сообщении.

1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d’art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM 16 апреля 2019 г.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Во время тушения пожара пострадали два полицейских и один пожарный.