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Пожар в Нотр-Дам: несущие конструкции и произведения искусства спасены

Вчера, 11:05
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Пожар в Нотр-Дам: несущие конструкции и произведения искусства спасены - фото

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора Нотр-Дам.

Об этом говорится в Twitter парижской пожарной службы

"Несущие конструкции собора сохранены, основные предметы искусства удалось спасти благодаря слаженным действиям разных государственных служб", - говорится в сообщении.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Во время тушения пожара пострадали два полицейских и один пожарный. 

Теги:   Собор Парижской Богоматери Париж Франция собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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