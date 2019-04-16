Пожар в Нотр-Дам: несущие конструкции и произведения искусства спасены
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора Нотр-Дам.
Об этом говорится в Twitter парижской пожарной службы
"Несущие конструкции собора сохранены, основные предметы искусства удалось спасти благодаря слаженным действиям разных государственных служб", - говорится в сообщении.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Во время тушения пожара пострадали два полицейских и один пожарный.