"Из пепла возрождается надежда". Шесть знаковых зданий, пострадавших от пожаров Вчера, 10:28 1328 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Diamond Geezer via Flickr После пожара 1992 года Виндзорский замок восстанавливали пять лет Diamond Geezer via Flickr

Автор Инна Семенова

Пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший 15-16 апреля, нанес ощутимый удар историческому наследию Франции и всей Европы, хотя большинство ценностей храма удалось спасти.

Теперь Париж готовится восстанавливать уникальное здание – президент Эммануэль Макрон выразил надежду, что реставрационные работы удастся провести за пять лет. В этом намерении его поддерживает мировое сообщество, богатейшие люди Франции и самые крупные компании страны, предложившие пожертвовать сотни миллионов евро на возрождение Нотр-Дама.

Одно из самых вдохновляющий посланий в эти дни Парижу направила венецианская опера Ла Фениче (Феникс) – ее несколько раз поднимали из руин после пожаров, последний из которых произошел в 1996 году.

Мы ждем нового дня с новой надеждой, потому что она возрождается из пепла

Когда собор Парижской Богоматери пылал, в Twitter-аккаунте венецианского оперного театра появилось сообщение: "Мы сгорали дважды, но дважды поднимались из собственного пепла более сильными". А когда огонь в Нотр-Даме удалось потушить, опера Ла Фениче снова обратилась ко Франции: "А теперь, когда пламя приручено, мы ждем нового дня с новой надеждой, потому что она возрождается из пепла".

Многие исторические здания действительно восстанавливались – в том или ином виде – после катастрофических пожаров, спровоцированных терактами, войнами, халатностью, поджогами или фатальными случайностями. Некоторым еще только предстоит реконструкция.

НВ рассказывает о самых знаковых сооружениях, пострадавших от огня за последнее столетие.

Оперный театр Ла Фениче

1996 год, Венеция, Италия

В декабре 2003 года знаменитая венецианская опера Ла Фениче вновь открыла двери для публики – спустя восемь лет после того, как почти полностью сгорела. На восстановление здания ушло около 90 млн евро. Бороться было за что: именно в Ла Фениче, впервые открытом еще в XVIII веке, проходили премьеры творений лучших композитов, включая Джоаккино Россини и Джузеппе Верди.

Театр Ла Фениче в цветах французского флага, в знак поддержки из-за пожара в Нотр-Дам де Пари:

🇫🇷 The colors of the flag of France are shining tonight on La Fenice facade. The symbols of Art and all epicentres of the Culture belong to all and we certainly know these will rise of their ashes 🇫🇷 pic.twitter.com/Kyb8LNmtkv — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) 16 апреля 2019 г.

В 1996 году пожар практически уничтожил знаковый для Италии театр: от него остались лишь стены. Впоследствии суд решил, что причиной возгорания стал поджог. В нем признали виновными двух двоюродных братьев-электриков: по версии обвинения, мотивом стало то, что их частную компанию серьезно оштрафовали за срыв сроков ремонтных работ в опере. Один из виновников катастрофы отсидел шесть лет, другой бежал и долго скрывался, однако был арестован в Мексике и экстрадирован в Италию.

Виндзорский замок

1992 год, Лондон, Великобритания

Серьезный пожар в исторической резиденции британских монархов - они обитают в Виндзоре с XI века и поныне – произошел в ноябре 1992 года. Его причиной, предположительно, стали реставрационные работы – якобы от одного из прожекторов загорелась старинная портьера, и огонь быстро распространился.

Пожар разрушил боле 100 помещений замка / Фото: Royal Collection Art / PA

250 пожарных тушили пламя около 15 часов. Верхний двор замка серьезно пострадал: было повреждено более ста помещений, девять залов выгорели дотла. Серьезный урон историческим ценностям нанес не только огонь, но и вода. Реставрация требовала, к примеру, замены крыши парадного Георгиевского зала и обошлась в 37 млн фунтов стерлингов.

Чтоб собрать средства, королева Елизавета II открыла для посетителей (за плату) парк, окружающий Виндзорский замок, и Букингемский дворец. На ремонтные работы в Виндзоре ушло пять лет – реставрацию завершили в 1997 году.

Национальный музей Бразилии

2018 год, Рио-де-Жанейро, Бразилия

В июне 2018 года музей отпраздновал свое 200-летие, а уже в сентябре того же года лишился 90% своей коллекции в сильнейшем пожаре. Потери оказались неоценимыми: фонды музея считались самыми обширными в Южной Америке и насчитывали 20 млн уникальных экспонатов, связанных с историей Бразилии, континента и всего человечества. Среди них – фреска из Помпеев, египетские артефакты, а также древнейший человеческий скелет, найденный на американском континенте.

Фонды музея считались самыми обширными в Южной Америке и насчитывали 20 млн экспонатов

Причиной катастрофы признали халатность. Последние годы музей находился в полуаварийном ветхом состоянии, в нем отсутствовала система пожаротушения. Масштаб катастрофы вырос из-за сложностей при борьбе с пламенем. Давление в соседних пожарных гидрантах оказалось слишком низким (музей находится на холме) и пожарным пришлось откачивать воду из близлежащего озера.

Остов сгоревшего музея / Фото: Lu Brito / Wikimedia

На восстановление музея и копий сгоревших артефактов, по предварительным данным, уйдет 10 лет. Музей попытаются возродить усилиями всей планеты: многие страны выделили финансовую помощь для его восстановления, а каждый из 140 геопарков ЮНЕСКО пообещал отправить экспонаты в будущую коллекцию музея.

Башни-близнецы Всемирного торгового центра

1975-й, 1993-й, 2001-й годы, Нью-Йорк, США

Две 110-этажные башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) были доминантой всего комплекса, открытого в 1973 году и насчитывающего семь зданий. На момент постройки это были высочайшие небоскребы на планете – они стали символом Нью-Йорка и самой узнаваемой "визиткой" делового мира США.

За неполные 30 лет их "жизни" в башнях трижды происходили масштабные пожары

За неполные 30 лет их "жизни" в башнях трижды происходили масштабные пожары. В 1975 году из-за возгорания в одном из кабинетов Северной башни пострадали несколько этажей здания. Тогда небоскреб существенно не пострадал.

Во второй раз охваченные дымом башни мир увидел в 1993-м, когда террористы взорвали заминированный грузовик на подземной парковке комплекса. Башни устояли, однако дым от взрыва и повреждения главной линии электропередач окутал оба небоскреба до 90-х этажей, была организована массовая эвакуация. В ее ходе из-за паники пострадали 1 тыс. человек, еще шестеро погибли в момент взрыва.

Наконец, последний пожар уничтожил обе башни 11 сентября 2001 года. Тогда члены Аль-Каиды захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых они направили в небоскребы ВТЦ. Кадры охваченных огнем и дымом башен вошли в историю: Южная башня до своего обрушения горела час, Северная – чуть менее двух часов. Трагедия унесла почти 3 тыс. жизней.

В 2014 году на одном из участков, где находился разрушенный комплекс, открыли 540 метровую Башню Свободы (Всемирный торговый центр 1) - самое высокое здание в Западном полушарии и крупнейший деловой небоскреб мира.

Реймсский собор

1914 год, Реймс, Франция

В 1211 году во французском Реймсе заложили первый камень в фундамент храма, который должен был превзойти своей грандиозностью собор Парижской Богоматери.

История примирила участников состязания: оба сооружения входят в число самых известных готических соборов мира, оба стали знаковыми для Франции. Со времен раннего Средневековья до XIX века в Реймсе короновали большинство французских монархов.

Собор в Реймсе восстанавливали после пожара 24 года, часть работ идет до сих пор / Фото: G.Garitan / Wikimedia

Масштабный урон собору был нанесен в ходе Первой мировой войны. В сентябре 1914-го года после одной из немецких бомбардировок снаряд угодил в строительные леса – они вспыхнули и спровоцировали катастрофический пожар. Обрушившись, леса разбили статуи на фасаде собора; были уничтожены средневековые витражи. Кровля рухнула, ее свинцовое покрытие расплавилось и залило интерьер собора.

Как и в случае с недавним пожаром в Нотр-Даме, храм спасали всем миром

Как и в случае с недавним пожаром в Нотр-Даме, храм спасали всем миром. Часть средств на восстановление кровли выделила американская семья Рокфеллеров, президент Франции Раймон Пуанкаре курировал общенациональную кампанию по сбору средств, поддержанную многими интеллектуалами. Основную часть работ завершили спустя 24 года после пожара – в 1938 году Реймсский собор открыли для богослужений, хотя частичная реставрация храма продолжается до сих пор.

Эмпайр-стейт-билдинг

1945 год, Нью-Йорк, США

Летом 1945 американский бомбардировщик Б-25 Митчелл, совершая полет в густом тумане, врезался в нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг – самое высокое здание в мире на тот момент.

Эмпайр-стейт-билдинг 16 апреля 2019 года в цветах флага Франции / Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Самолет врезался в небоскреб между 78-м и 80-м этажами, что спровоцировало пожар в здании. Кроме того, обрушился один из лифтов – в его шахту упали обломки самолета. Однако огонь удалось ликвидировать в течение часа – это едва ли не единственный случай в истории, когда масштабное возгорание удалось взять под контроль на такой высоте.

В результате инцидента погибли 14 человек, включая трех членов экипажа самолета. Ущерб, нанесенный зданию, оценивался в $1 млн ($13 млн на сегодняшний день).