Катастрофа для Франции и всего человечества. Мир скорбит о разрушенном соборе Парижской Богоматери Вчера, 07:05 38084 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Парижане наблюдают за горящим собором Нотр-Дам, 15 апреля. Вскоре его шпиль рухнет REUTERS/Benoit Tessier

Автор Инна Семенова

15 апреля 2019 года Парижу довелось пережить один из худших дней в истории – на глазах тысяч горожан пожар частично разрушил знаковый символ города, собор Парижской Богоматери.

Огонь, охвативший Нотр-Дам около 19:00 по местному времени, в течение часа обрушил шпиль собора и как минимум две трети его крыши. Спасти удалось башни и фасад здания, а также многие хранившиеся в нем реликвии, включая предполагаемый терновый венец Иисуса Христа.

С пламенем боролись около 400 пожарных, серьезно пострадал один из них. Из-за особенностей постройки исторического здания и риска его полного разрушения гасить пламя с помощью пожарной авиации было невозможно, пояснили французские власти.

Беспомощно наблюдая за тем, как огонь уничтожает один из главных архитектурных шедевров Европы, парижане несколько часов подряд пели гимн Франции и молились на улицах города, многие – стоя на коленях.

Последний раз собор Парижской Богоматери получал серьезные повреждения еще в эпоху Французской революции, относительно благополучно пережив две мировых войны. И хотя стены Нотр-Дама удалось сохранить, его восстановление займет годы. Часть истории утеряна бесповоротно: помимо шпиля, по предварительным данным, разрушены уникальные кровельные конструкции здания, древесина которых датировалась XII столетием, а также знаменитые "розы"-витражи XIII столетия.

Французская прокуратура ведет расследование по статье "причинение ущерба по неосторожности". Согласно одной из версий, озвученный во французских и мировых СМИ, пожар мог начаться со строительных лесов, которыми был окружен собор – его масштабную реконструкцию начали совсем недавно.

Не только во Франции, но и во всем мире разрушительный пожар, произошедший за неделю до католической Пасхи, признали настоящей катастрофой для культурного наследия планеты.

Несмотря на поздний вечер, 15 апреля свой шок в связи с произошедшим и солидарность с французским народом выразили десятки мировых лидеров и глав религиозных общин, в то время как первые лица Франции пытались подыскать слова, чтобы поддержать соотечественников.

НВ собрало главные заявления об исторической трагедии в Париже.

Эммануэль Макрон, президент Франции



В своем первом сообщении вскоре после начала разрушительного пожара Макрон разделил эмоции всего французского народа.

Больно видеть, как сгорает часть всех нас

"Собор Парижской Богоматери в огне. Невыразимые эмоции всей нации. Наши мысли – со всеми католиками и всеми французами. Как и всем моим соотечественникам, сегодня мне больно видеть, как сгорает часть всех нас", - написал Макрон.

Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

Последующие комментарии он давал уже на месте трагедии, куда прибыл в первые часы после возгорания. После того, как стало известно, что полного обрушения собора удалось избежать, французский президент назвал произошедшее "ужасной трагедией".

"Сегодня я заверяю вас: мы восстановим этот собор вместе. Возможно, такова часть судьбы французского народа. И мы сделаем это в ближайшие годы. Начиная с завтрашнего дня, будет запущена национальная кампания по сбору средств, которая выйдет за границы нашей страны", - пообещал президент Франции.

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Эдуард Филипп, премьер-министр Франции

Нашу печаль не передать словами, но мы все еще боремся. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня, чтобы сохранить то, что еще возможно.

Анн Идальго, мэр Парижа

Мне не хватает даже самых сильных слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую при виде горящего Нотр-Дама. Сегодня вечером все парижане и французы оплакивают этот символ нашей общей истории.

Мы почерпнем силы подняться вновь в нашем девизе: Fluctuat nec mergitur ["Швыряемый волнами, но не тонущий" – эта латинская фраза стала девизом Парижа с 14 столетия].



Je n'ai pas de mot assez fort pour exprimer la douleur que je ressens face à #NotreDame ravagée par les flammes. Ce soir, tous les Parisiens et Français pleurent cet emblème de notre Histoire commune. De notre devise, nous tirerons la force de nous relever. Fluctuat nec mergitur. pic.twitter.com/0kRRvAqNIT — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 апреля 2019 г.

Дональд Трамп, президент США

"Ужасно наблюдать масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже", - написал Трамп в своем Twitter.

Он также прокомментировал трагедию в Париже, открывая в Миннесотте круглый стол по вопросам налоговой реформы.

Собор - часть нашей культуры, часть наших жизней

"Собор Парижской богоматери – одно из величайших сокровищ мира. Возможно, он величественнее любого другого музея в мире. И он горит так, будто сгорит дотла. […] Это [пожар в Париже] выходит за пределы стран, выходит за пределы чего бы то ни было. Собор - часть нашей культуры, часть наших жизней. Я видел его, я был там – и, возможно, в мире нет равных ему соборов. Ужасное событие", - заявил Трамп.



Барак Обама, 44-й президент США

Нотр-Дам - одно из величайших сокровищ мира, и мысленно мы вместе с народом Франции в час вашей скорби. В природе человека – скорбеть, когда на наших глазах гибнет история, но в нашей природе также возрождаться ради завтрашнего дня, из всех сил, на которые мы способны.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) 15 апреля 2019 г.

Официальный Ватикан

Святой Престол был потрясен и опечален, узнав о страшном пожаре, разрушившем Собор Парижской Богоматери - символ христианства во Франции и во всем мире. Выражаем нашу солидарность французским католикам и всем жителям Парижа. Мы молимся за пожарных и за тех, кто делает все возможное, чтобы противостоять этой драматической ситуации.

"The Holy See has seen with shock and sadness the news of the terrible fire that has devastated the Cathedral of #NotreDame, symbol of Christianity in France and in the world." @AGisotti pic.twitter.com/cRjUxkxRwa — Vatican News (@VaticanNews) 15 апреля 2019 г.

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии

Какое горестное зрелище. Какой ужас

Собор Парижской Богоматери принадлежит всему человечеству. Он вдохновлял многих писателей, художников, философов, а также посетителей со всего мира. Какое горестное зрелище. Какой ужас. Я разделяю чувства французского народа, которые испытываем и мы.

Ангела Меркель, канцлер Германии

Я с глубокой печалью наблюдаю за событиями в Париже. Мне жаль видеть эти ужасные картины - собор Парижской Богоматери, символ Франции и нашей европейской культуры, в огне. Наши мысли - с нашими французскими друзьями.



Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

[Я] в ужасе от фотографий из Парижа, где огонь охватил собор Нотр-Дам - уникальный образец всемирного наследия, который выстоял с 14 века. Мои мысли с народом и властями Франции.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

Мои мысли в эту ночь – с народом Франции и спасательными службами, которые борются со страшным пламенем в соборе Нотр-Дам.

Кардинал Даниэль ДиНардо, глава Конференции католических епископов США

Ужасающий пожар, который охватил собор Парижской Богоматери – шокирующее событие, огорчившее всех нас, ведь этот собор является не только величественной церковью, но и мировым сокровищем. Выдающаяся памятка архитектуры и искусства, он долгое время был символом трансцендентного человеческого духа, как и нашего стремления к Богу.

Наши сердца обращены к архиепископу и жителям Парижа, и мы молимся за весь народ Франции […]. Мы верим в надежду и воскресение, и, как бы ни был разрушителен этот огонь, я знаю, что вера и любовь, воплощенные в этом великолепном соборе, станут сильнее в сердцах всех христиан.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Видеть Нотр-Дам в огне – абсолютно душераздирающе. Мысли канадцев – с нашими французскими друзьями, которые борются с этим разрушительным пожаром.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Огонь опустошает 850 лет истории. Такое будет трудно забыть

Пожар в Нотр-Даме - это катастрофа для Франции. А также для Испании и для Европы. Огонь опустошает 850 лет истории, архитектуры, живописи, скульптуры. Такое будет трудно забыть. Франция может рассчитывать на нашу помощь в том, чтобы восстановить величие своего наследия.

Садик Хан, мэр Лондона

Душераздирающие кадры - собор Нотр-Дам в огне. Лондон сегодня скорбит вместе с Парижем и будет его другом всегда.

Майк Пенс, вице-президент США

Нотр-Дам - знаковый символ веры для людей всего мира. Больно видеть дом Божий в огне. Наши мысли и молитвы с пожарными на месте трагедии и со всеми жителями Парижа.

Джо Байден, экс-вице-президент США

Я верю, что он снова возродится

На протяжении столетий Собор Парижской Богоматери выдерживал войны, революции и испытание временем. Это символ веры и свидетельство истории. И даже теперь, когда наши сердца разбиты при виде того, как собор горит в самую святую неделю года для католиков, я верю, что он снова возродится.

For centuries, Notre Dame Cathedral has withstood wars, revolutions, and the test of time. It is a symbol of faith & a testament to history. And even as our hearts break to see it burn today during the holiest week of the year for Catholics, I have faith that it will rise again. — Joe Biden (@JoeBiden) 15 апреля 2019 г.

Петр Порошенко, президент Украины

Молю Бога, чтобы никто не погиб во время пожара в Нотр-Дам де Пари. Этот собор особенно важен и для украинцев - там проходили службы по Голодомору. В этом соборе я участвовал в интронизации Бориса Гудзяка, ставшего владыкой греко-католиков.

Выражаю слова поддержки президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Разрушение этого архитектурного шедевра всемирного наследия - катастрофа для всего человечества.