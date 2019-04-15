В Париже загорелся собор Нотр-Дам
В понедельник, 15 апреля, в соборе Нотр-Дам в
Париже вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в городской пожарной службе.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что пожарные
на данный момент пытаются локализировать возгорание. По ее словам, в соборе
Нотр-Дам произошел "страшный пожар".
О причинах пожара на данный момент ничего
неизвестно.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото
охваченного огнем собора.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери
- один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.