В Париже загорелся собор Нотр-Дам 15 апреля, 20:17 12040 Цей матеріал також доступний українською JBPegeon/Twitter JBPegeon/Twitter

В понедельник, 15 апреля, в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в городской пожарной службе.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что пожарные на данный момент пытаются локализировать возгорание. По ее словам, в соборе Нотр-Дам произошел "страшный пожар".

О причинах пожара на данный момент ничего неизвестно.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 апреля 2019 г.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото охваченного огнем собора.

Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD 15 апреля 2019 г.

notre dame cathedral right now in paris pic.twitter.com/TfjfErTna8 — lily crandall (@lilycrand) 15 апреля 2019 г.

#NotreDame le clocher ne devrait malheureusement pas résister si cela continue. Un des plus beau monument de Paris en train d'être éventré par les flammes mais quelle tristesse. .. pic.twitter.com/egd22MRKSd — Jean-Baptiste Pegeon (@JBPegeon) 15 апреля 2019 г.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.