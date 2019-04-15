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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

В Париже загорелся собор Нотр-Дам

15 апреля, 20:17
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В Париже загорелся собор Нотр-Дам - фото

JBPegeon/Twitter

В понедельник, 15 апреля, в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в городской пожарной службе.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что пожарные на данный момент пытаются локализировать возгорание. По ее словам, в соборе Нотр-Дам произошел "страшный пожар".

О причинах пожара на данный момент ничего неизвестно.  

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото охваченного огнем собора.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Париж

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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